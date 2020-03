Coronavirus nel Regno Unito, Johnson: “La situazione peggiorerà: state in casa, proteggete l’NHS, salvate vite”

Il premier Boris Johnson ha presieduto oggi in videoconferenza la riunione settimanale del governo britannico dall’alloggio di Downing Street, dove si trova in isolamento dopo l’annuncio del suo contagio da Coronavirus.

“La situazione è destinata a peggiorare prima di andare meglio, ma andrà meglio,” ha affermato Johnson.

L’incremento dei casi, ha proseguito Johnson, conferma la necessitàdel lockdown in questa fase, se si vuole ridurre la pressione sul sistema sanitario nazionale (NHS): “Il messaggio alla gente resta: state in casa, proteggete l’NHS, salvate vite“.