Coronavirus, Renzi: “Bisogna iniziare a riaprire qualcosa già prima di Pasqua”

”Non è necessario aspettare di arrivare a Pasqua per entrare in questa nuova stagione. Ogni giorno che terremo l’Italia chiusa più del dovuto è un giorno in più in cui rischiamo di condannare al declino il nostro paese”: lo ha dichiarato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista al “Foglio”. ”Bisogna iniziare a riaprire qualcosa già prima di Pasqua e lo dico perché esistono moltissime aziende che potrebbero lavorare seguendo le regole di sicurezza, mantenendo la distanza tra le persone, utilizzando le mascherine. E lo dico anche perché tenere chiuso ciò che potrebbe essere aperto è un modo come un altro non per preparare il dopo ma per far sì che nel dopo non ci sia un’economia con cui ridare benessere agli italiani“, conclude Renzi.