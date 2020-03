Coronavirus: Renzi, ‘subito liquidità immediata per economia’

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Sull’economia “o interveniamo adesso o rischiamo di perdere un pezzo delle piccole e medie imprese del nostro Paese. Mercoledì interverrò in Senato votando a favore della richiesta del ministro Gualtieri di avere più deficit in Europa, ma soprattutto per dire che occorre liquidità immediata anche alle famiglie”. Lo ribadisce Matteo Renzi, in un video postato su Facebook.

“Tutti gli esperti -aggiunge- dicono che queste crisi sono devastanti all’inizio ma poi si risale velocemente. Il grafico di queste crisi è a ‘v’: il problema nostro è riuscire ad arrivare al momento più basso della ‘v’ con le aziende ancora vive”.