Dalla mezzanotte tra il 15 e il 16 marzo la Repubblica Ceca “chiudera’ tutti i confini e vietera’ l’ingresso nel Paese ai cittadini stranieri cosi’ come non potranno uscire i cittadini cechi” per contenere la diffusione del Coronavirus: lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Jan Hamacek.

Nel Paese finora sono stati confermati 117 casi.