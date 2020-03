Coronavirus, restiamo a casa: il Sole in diretta, “un modo per intrattenersi e continuare ad apprezzare l’Universo”

Nonostante il coronavirus, il Gruppo Astrofili Palidoro ha deciso di organizzare una diretta del Sole prevista per sabato 21 marzo 2020.

“Arriva la Primavera e non stiamo certo vivendo un momento sereno, l’emergenza sanitaria ci costringe a rimanere in casa, allora il Gruppo Astrofili Palidoro ha pensato di organizzare un evento in diretta web a cui è possibile partecipare liberamente da casa. Sabato 21 marzo alle ore 11.00 verrà trasmesso sulla pagina facebook “Gruppo Astrofili Palidoro” il Sole in diretta, ripreso da uno dei telescopi dell’associazione. Durante la diretta sarà possibile interagire con gli astrofili commentando in tempo reale. Un modo per intrattenersi e continuare ad apprezzare l’Universo.“