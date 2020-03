Coronavirus, Io Resto a Casa: per lasciare il comune di residenza serve il modulo per l’autocertificazione. Ecco come fare

Con il nuovo decreto del Governo sull’emergenza coronavirus, tutta l’Italia è “zona protetta” e gli spostamenti vanno ridotti al minimo, tanto che ormai è diventato virale lo slogan “Io Resto a Casa”. È ancora possibile uscire per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, come fare la spesa, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A questo proposito, per lasciare il proprio comune di residenza per un motivo che rientri nelle tre categorie appena descritte, è indispensabile compilare il modulo per l’autocertificazione, in cui bisognerà inserire i propri dati e fornire il motivo dello spostamento. Violare queste disposizioni costituisce un reato.