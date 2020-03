Coronavirus, Ricciardi: “Questa settimana si verificherà un aumento dei casi al Centro-Sud. Ecco da cosa dipende il picco”

Per questa settimana “è prevedibile un aumento dei casi di contagio da nuovo coronavirus al Centro-Sud”. E’ quanto dichiarato all’ANSA da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e rappresentante italiano all’Oms. “Ci sarà un aumento al Centro-Sud. A pesare – spiega – sono gli spostamenti dal Nord nelle scorse settimane ma anche atteggiamenti, che si continuano a verificare, di mancato rispetto delle misure di contenimento”.

Quanto al momento in cui potrà verificarsi il picco dei casi, “è difficile dirlo, ma sicuramente – afferma Ricciardi – il picco è condizionato dal rispetto delle misure di contenimento e se tali misure non verranno rispettate adeguatamente allora il picco e’ destinato a spostarsi in avanti”. Gli ultimi dati “indicano un primo decremento di casi al Nord e cio’ e’ positivo, ma e’ ancora presto per una valutazione. Dobbiamo aspettare le prossime due settimane per vedere l’andamento della curva”. Ad ogni modo, conclude l’esperto, “gli effetti delle misure si vedranno prima al nord e poi al Centro-Sud, per una questione di tempi dall’inizio delle stesse. L’andamento sara’ dunque diversificato tra Nord e Sud“.