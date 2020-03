L’epidemia di Coronavirus “sarà lunga, è un virus a trasmissione circolatoria e servono provvedimenti di lunga durata. Wuhan è rimasta chiusa tre mesi e le persone non circolavano. Non possiamo pensare che questo sia lo scenario italiano. Ma dobbiamo evitare che arrivi al Sud, dove ci sarà un aumento dei casi“: lo ha affermato Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza Coronavirus, ospite de ‘L’Aria che tira’ su La7.