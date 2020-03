Coronavirus: pronto il primo farmaco, sviluppato un anticorpo al Covid-19, si va verso un freno alla diffusione

Un’equipe di ricercatori olandesi ha isolato un anticorpo che potrebbe essere utile per rilevare il Coronavirus e frenarne la diffusione: per i test sugli esseri umani tuttavia si dovranno ancora attendere dei mesi. Come sul sito della Bbc, i ricercatori dell’Erasmus Medical Centre di Utrecht stavano lavorando ad un anticorpo conto la Sars e hanno scoperto che uno simile era in grado di frenare anche la diffusione del virus Sars2, la famiglia cui appartiene il Covid-19. L’anticorpo tuttavia serve a rilevare la presenza del virus e a frenarne la diffusione, ma per un vaccino vero e proprio potrebbero volerci ancora degli anni, concludono i ricercatori.