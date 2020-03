Coronavirus: “Rinviate tutte le crociere, in particolare gli anziani”

I Centri federali per la prevenzione ed il controllo delle malattie statunitensi esortano i connazionali, in particolare gli anziani e le persone con problemi di salute, ad evitare viaggi lunghi in aereo e “soprattutto” le crociere: si raccomanda “di rinviare tutte le crociere in tutto il mondo“, sottolineando che “i passeggeri delle navi da crociera sono esposti ad un rischio maggiore di diffusione di malattie infettive, compreso il Covid-19“.

I cittadini vengono inoltre informati sul fatto che i voli di rimpatrio “potrebbero non essere un’opzione per i cittadini americani per il rischio potenziale di quarantene imposte dalle autorità locali“