Coronavirus, rinvio Olimpiadi Tokyo: la data “forse tra 3 settimane”

“La nuova data dei Giochi di Tokyo sarà ufficializzata da qui a tre settimane sulla base di ragionamenti portati avanti con le federazioni internazionali“: lo ha spiegato Giovanni Malagò, presidente del Coni, in collegamento con la trasmissione ‘Tutti convocati’ su Radio24, in merito al rinvio delle Olimpiadi al 2021.

“Mi ha fatto sorridere che persone suggerissero cosa fare e non fare. Oggi comanda l’Oms. Se la comunità scientifica dice che da oggi si può iniziare a fare qualcosa, che sia la corsa o i contatti tra giocatori, allora ci può essere speranza“.