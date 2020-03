Coronavirus: come facciamo a rispettare la distanza di un metro dagli altri? Ecco il VIDEO con un metodo geniale

Stare ad almeno un metro di distanza dagli altri è diventato un obbligo in questo periodo di restrizioni dovuti all’emergenza Coronavirus. Ma come si fa a sapere se in supermercati, farmacie, strade e altri luoghi pubblici stiamo rispettando la distanza giusta? Un ‘genio’ ha ideato il modo per andare a spasso senza problemi. Certo, il sistema utile a questo scopo è un po’ ingombrante, ma efficiente visto che ci permetterebbe di rispettare alla perfezione la normativa. Siamo in periodo di emergenza e come sempre in questi casi l’umanità si ingegna per sopravvivere: da una parte ci sono scienziati a lavoro per ideare un vaccino, dall’altra invece ci sono persone comuni che aguzzano l’ingegno e trovano metodi per continuare a vivere quasi normalmente.

Ecco il VIDEO nel quale l’inventore illustra la sua trovata mostrandone l’utilizzo pratico: