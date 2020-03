Coronavirus: i riti di Pasqua senza fedeli ma dall’Altare di San Pietro

Papa Francesco celebrerà i riti della Settimana Santa senza fedeli (come già oggi pomeriggio la preghiera in Piazza San Pietro), dall’altare della Cattedra della Basilica.

Già stamane il Pontefice, celebrando la messa a Santa Marta, ha avuto modo di sottolineare la grande importanza della saldezza nel momento della prova.

“Il Santo Padre celebrerà i Riti della Settimana Santa all’Altare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro, senza concorso di popolo“, ha reso noto la Sala Stampa della Santa Sede. “In seguito alla straordinaria situazione che si è venuta a determinare, a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, e tenendo conto delle disposizioni fornite dalla Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con Decreto in data 25 marzo 2020 si è reso necessario un aggiornamento in relazione alle prossime celebrazioni liturgiche presiedute dal Santo Padre Francesco: sia in ordine al calendario, sia in ordine alle modalità di partecipazione“.