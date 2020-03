Un detenuto è morto nel corso della rivolta scoppiata nel pomeriggio al carcere di Modena a causa delle misure contro il Coronavirus. Lo confermano alcune fonti all’ANSA. Sono in corso le indagini per capire in quale circostanza sia avvenuto il decesso. In tarda serata il personale della polizia penitenziaria e’ rientrato dentro il carcere.