Coronavirus, rivolta nelle carceri: “Per affrontarlo bisogna ridurre il numero dei detenuti, c’è un rischio reale di diffusione del virus”

“Per affrontare il coronavirus nelle carceri è necessario ridurre il numero dei detenuti“: lo ha dichiarato Stefano Anastasia, portavoce dei garanti italiani dei detenuti in un’intervista a La Repubblica. Le rivolte, “certamente in questa dimensione sono una sorpresa ma che covasse malcontento era evidente per molte ragioni“. Secondo il garante l’annuncio relativo ai permessi “è stato un detonatore“. La notizia infatti doveva essere “argomentata e spiegata in modo che fosse chiaro che fosse una decisione presa innanzitutto nell’interesse della salute dei detenuti“. Tra gli altri motivi della rivolta Anastasia spiega che comunque esiste “una preoccupazione reale sulla diffusione del virus in carcere“, “laddove quelle misure precauzionali che noi abbiamo imparato a rispettare fuori non si capisce come possano essere eseguite dietro le sbarre“. “Mi riferisco all’igiene personale e degli ambienti, alle necessarie distanze tra le persone, fino ai casi che pure potranno essere necessarie di quarantena“.