Coronavirus, è ancora rivolta nelle carceri italiane: incendi, evasioni, morti. L’indulto tra le ipotesi al vaglio

“Stamattina ho incontrato il Garante nazionale dei detenuti al Tribunale di sorveglianza di Roma e con noi c’era il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, Carmelo Cantone. Fino al 22 marzo, come previsto dal decreto legge, sono bloccati i colloqui, il punto e’ garantire il piu’ possibile i colloqui via skype e telefono e l’amministrazione si sta attrezzando per farli svolgere tutto il giorno, ma c’e’ un problema di strumentazione insufficiente. Finora i colloqui via Skype erano una sperimentazione, da un momento all’altro sono diventati una modalita’ privilegiata“. E’ quanto dichiarato dal Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, dopo i disordini e le protese che si stano verificando nella regione, ma anche nel resto d’Italia, in seguito allo stop ai colloqui per l’emergenza Coronavirus. “Ho notizie di fiamme, evidentemente stanno bruciando materiali e suppellettili, a Rebibbia e Regina Coeli e ho notizie di altre proteste, ma senza danneggiamenti negli istituti di Velletri e Viterbo – ha proseguito Anastasia – La Situazione a Frosinone e’ rientrata, e’ stata svuotata la sezione in cui si erano barricati 96 detenuti, che sono stati trasferiti in altre carceri di Lazio e Abruzzo“.

“Il problema piu’ preoccupante – spiega Anastasia -, che ha presente l’amministrazione penitenziaria, e’ che se dovessero emergere dei casi di positivita’ al virus, bisognerebbe pensare all’isolamento sanitario per centinaia di persone e le nostre strutture non sono attrezzate. La preoccupazione dei detenuti e’ legittima, quindi bisogna pensare a come allentare le presenze in carcere“. Inoltre, “bisogna dare le mascherine a tutti coloro che provengono dall’esterno. Non solo i familiari, ma anche gli avvocati, gli agenti di Polizia Penitenziaria e gli operatori sanitari e all’ingresso di ogni istituto va posizionato un termoscanner. Lo stiamo chiedendo all’amministrazione penitenziaria“. Al momento, però, non c’è nulla di tutto questo: “Le mascherine sono state acquisite dall’amministrazione penitenziaria ma l’uso è stato riservato alle persone sintomatiche e invece va generalizzato“, ha concluso Anastasia.

E intanto una cintura delle forze dell’ordine si è resa necessaria attorno al carcere di Rebibbia. Poliziotti e carabinieri hanno circondato le mura perimetrali dell’istituto penitenziario dove, da stamattina, è in corso una protesta dei detenuti contro le restrizioni che limitano le visite dei parenti per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus. Un elicottero sorvola la struttura penitenziaria. I vigili del fuoco stanno spegnendo alcuni focolai di incendio.

PROTESTE ANCHE NEL CARCERE DI PRATO, FIAMME IN ALCUNE CELLE

Anche nel carcere di Prato è in corso una protesta dei detenuti. Le forze dell’ordine hanno circondato la zona. Stanno intervenendo anche i vigili del fuoco perché, da quanto si apprende, in alcune celle sarebbero divampate le fiamme. Sono circa 600 i detenuti reclusi nella casa circondariale pratese. Testimoni raccontano che si sentono carcerati gridare “indulto” e “libertà”. Secondo quanto ha riferito il prefetto di Prato Rosalba Scialla, che sta seguendo la situazione in costante contatto con il direttore del penitenziario e con il questore, i disordini nel carcere della Dogaia non coinvolgerebbero tutti i detenuti ma solo il settore con detenuti di media sicurezza.

‘SCHIERARE L’ESERCITO PER LE CARCERI’

“Da circa 24 ore sono iniziate le rivolte nelle carceri che, probabilmente per spirito di emulazione, si stanno espandendo in tutta Italia. Il personale di Polizia Penitenziaria, con dotazioni insufficienti ed in perenne carenza di organico, sta fronteggiando una crisi del sistema penitenziario che non conosce precedenti. E’ necessario che sia subito convocato un tavolo d’emergenza alla Presidenza del Consiglio e che vengano presi provvedimenti immediati, se necessario schierando anche l’Esercito. Chiediamo inoltre che Bonafede e Basentini si presentino in Parlamento a riferire sull’accaduto“. Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida e il capogruppo Fdi in commissione Giustizia Carolina Varchi.

LA RIVOLTA DEI DETENUTI CONTAGIA ANCHE CARCERE BOLOGNA

Anche nel carcere bolognese della Dozza è scoppiata la rivolta dei detenuti e anche a Bologna la protesta, come nelle altre carceri italiane, riguarda le restrizioni applicate dal Governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. In una nota, Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesso Campobasso, segretario nazionale, scrivono che i detenuti “hanno incendiato i materassi e sembra che stiano sfasciando tutto cio’ che trovano all’interno delle sezioni detentive”. È stato lanciato l’allarme e “sono stati chiesti i rinforzi anche al personale in servizio al provveditorato regionale”, concludono i due esponenti del sindacato di Polizia penitenziaria. Secondo le prime informazioni che arrivano dagli agenti di Polizia penitenziaria in servizio alla Dozza, in mattinata e’ stata registrata un’escalation di comportamenti aggressivi. Al momento all’interno dell’istituto sarebbero presenti quasi 900 detenuti e un centinaio di agenti penitenziari, anche se altro personale di polizia sarebbe appena arrivato sul posto. Secondo quanto riferiscono gli agenti, i detenuti sarebbero usciti dall’area di sicurezza e arrivati sino alle mura di cinta.

BISOGNA RAGIONARE SULL’INDULTO

“Sta diventando esplosiva la situazione nelle carceri italiane. Si stanno moltiplicando le rivolte, a Foggia sono addirittura evasi dei detenuti, devastate la case circondariali di Modena e Frosinone. Non possiamo dimenticarci dei detenuti che sono oltre 61 mila su tutto il territorio nazionale rispetto ai 50.900 posti disponibili“. Lo afferma il parlamentare Pd Nicola Pellicani, componente della Commissione parlamentare antimafia il quale oggi ha parlato con Immacolata Mannarella, la direttrice del carcere di Santa Maria Maggiore, dove ieri sera i detenuti hanno fatto una protesta con la battitura delle inferriate, chiedendo l’indulto. “Una misura di cui si parla da tempo, sulla quale dovremo ragionare. L’ultimo indulto, cosiddetto “indultino”, risale al 1 agosto del 2006. Il tema di un nuovo indulto non puo’ essere ulteriormente rinviato e va affrontato concretamente“.

“Ho sentito inoltre – fa sapere Pellicani – la Direttrice del carcere femminile della Giudecca, Antonella Reale, e il Garante dei Detenuti Sergio Steffenoni. Ho offerto a tutti la massima collaborazione per affrontare i problemi delle case circondariali, come sto facendo da quando sono stato eletto alla Camera. All’esterno dei due carceri sono state montate delle tende, operative da domani, per fare il triage a chi entra nella struttura. La Direttrice Mannarella mi ha fornito un quadro dettagliato della situazione”. Oggi a Santa Maria Maggiore ci sono 268 detenuti su 159 posti, le celle sono sovraffollate ed e’ impossibile rispettare i protocolli di sicurezza previsti dal decreto del Governo. Il carcere di Venezia già dalla settimana scorsa aveva sospeso i colloqui con i familiari, e aumentando la possibilita’ di fare telefonate, c’e’ la possibilita’ di fare 6 chiamate la settimana anziche’ una in regime normale, piu’ una videochiamata su Skype. Inoltre in queste ore sono in corso incontri informativi tra detenuti e i responsabili della sanita’ penitenziaria. La direttrice del carcere femminile ha descritto una “situazione di preoccupazione ma molto piu’ tranquilla, compatibilmente con il momento in quanto il numero di detenute e’ minore rispetto alla capienza del carcere: 88 detenute su 115 posti disponibili, e 5 bambini all’ICAM. Anche qui in questi giorni sono sospesi i colloqui, e’ aumentato ulteriormente il numero di telefonate e sono in corso incontri informativi con i responsabili sanitari“. “Il tema del sovraffollamento delle carceri italiane non e’ piu’ rinviabile e va affrontato, tanto piu’ adesso in cui il Paese sta vivendo un’emergenza sanitaria“, conclude il deputato.

SALVINI, ‘RIVOLTE CARCERI? NO REGALO DEI DOMICILIARI COME CHIEDE PD

La Lega è pronta a chiedere un commissario straordinario per l’emergenza carceri. Lo fa sapere Matteo Salvini, che da ore è nella sede di Regione Lombardia a Milano. Per il leader della Lega “serve tutelare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria. La soluzione per placare le rivolte è il pugno duro per chi non rispetta le regole, non certo il regalo dei domiciliari per i detenuti a fine pena come sostenuto dal Pd“.

IL VIDEO: