Roma, 27 mar. (Adnkronos) – ‘La differenza tra un gangster e uno statista è nelle parole che usa per rassicurare la propria nazione nel momento piú difficile”. Lo scrive su twitter il deputato del Pd, Andrea Romano, commentando le parole di Matteo Salvini sul quotidiano Libero, in cui minaccia la rivolta se il governo non tirerà fuori i soldi.