Coronavirus: Romeo, ‘vergognoso Sala contro Regioni, più facile agire con più autonomia’

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “I conti si faranno dopo ma è vergognoso che il sindaco di Milano punti il dito sulle Regioni. Se non fosse stato per il coraggio e l’intraprendenza della Regione Lombardia, l’epidemia avrebbe portato conseguenze ancor più devastanti. Se non fosse stato per Fontana e per gli altri che hanno fatto da soli, staremmo ancora aspettando le mascherine e gli altri dispositivi dalla Protezione civile”. Lo afferma Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.

“Domani faremo i conti -aggiunge- ma certo se avessimo avuto maggiore autonomia non avremmo dovuto aspettare settimane prima di chiudere tutto, lo avremmo fatto da soli subito, come abbiamo fatto tante altre cose. Vale per tutte le Regioni: se i governatori avessero avuto più margini di manovra l’epidemia sarebbe stata contrastata meglio”.