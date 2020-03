Coronavirus: Ronzulli, ‘dopo ok Ue governo vari misure coraggiose’

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – ‘L’Ue ha formalmente autorizzato l’Italia allo scostamento di bilancio per consentire di affrontare al meglio l’emergenza Coronavirus e le sue conseguenze sul piano economico. Adesso il governo abbandoni la timidezza e sia coraggioso nel prevedere tutte le misure necessarie sia sul piano sanitario che su quello economico e sociale”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

“Servono subito risposte concrete a favore di famiglie e imprese: il centrodestra -aggiunge- ha fatto la sua parte predisponendo e mettendo a disposizione dell’esecutivo un grande piano per affrontare con efficacia e determinazione questa emergenza. Si faccia tutto quanto possibile per superare al meglio e quanto prima questa fase di crisi”.