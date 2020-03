Il numero di casi di Coronavirus confermati in Russia è salito a 147, dai 114 di ieri: lo ha reso noto la task force istituita dal governo per gestire l’emergenza COVID-19.

Fino ad ora in Russia non sono stati registrati decessi. A Mosca i casi di contagio sono 31.

Da lunedì le scuole rimarranno chiuse in tutto il Paese per 3 settimane.