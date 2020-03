Coronavirus, la Russia si mobilita in aiuto dell’Italia: in arrivo virologi, medici militari e attrezzature mediche

Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che verranno inviati in Italia “virologi, medici militari e attrezzature” di diverso genere, come aiuti nella lotta all’epidemia di Coronavirus: lo riporta Ria Novosti, secondo cui un accordo in questo senso è stato raggiunto nella serata di ieri tra i Ministri Serghei Shoigu e Lorenzo Guerini.

Secondo i media russi, arriveranno in Italia “otto squadre mobili di virologi e medici militari, macchinari per la sanificazioni dei trasporti e del territorio e attrezzature mediche“: dovrebbero partire già da oggi e arrivare su un volo militare.

L’incarico a Shoigu di organizzare l’invio di aiuti è stato assegnato dal presidente russo, Vladimir Putin, dopo una conversazione telefonica avuta ieri sera col presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a cui ha promesso sostegno.

La Russia ha riportato finora 306 casi di contagio, concentrati soprattutto nella regione di Mosca.

Aiuti pronti a partire oggi

“Un gruppo di circa 100 persone, tra cui i principali esperti del ministero della Difesa russo nel campo della virologia“, è pronto a partire per l’Italia nell’ambito degli aiuti concordati tra Mosca e Roma per combattere il coronavirus: lo ha annunciato in una nota il servizio stampa del ministero della Difesa. “Un gruppo di circa 100 persone è pronto a partire“, “è composto dai principali esperti del ministero della Difesa russo nel campo della virologia e dell’epidemiologia e che hanno una significativa esperienza internazionale nella lotta alle epidemie“.

Mosca ha fatto sapere che all’aerodromo militare di Chkalovsky, sono pronte a partire – su aerei da trasporto militare Il-76 – otto squadre mediche e infermieristiche dotate delle attrezzature mediche necessarie.