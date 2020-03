Coronavirus: Ryanair cancella altri voli per l’Italia

Ryanair annuncia nuovi tagli ai suoi voli per l’Italia e all’interno dell’Italia, in risposta alle misure sulla ‘zona di sicurezza’ del governo italiano, che si aggiungono alle restrizioni ai voli per il Nord Italia di altri Paesi. Da domani e fino all’8 aprile, si legge in una nota della compagnia, sono cancellati tutti i voli domestici per Orio Al Serio, Malpensa, Parma e Treviso mentre da giovedi’ e fino all’8 aprile saranno “drasticamente ridotti” quelli internazionali per Orio Al Serio, Malpensa, Parma, Treviso, Venezia e Rimini.