Coronavirus, Sala: “A Milano 641 positivi, arrivate le mascherine dalla Cina”

“Dai dati che ci vengono forniti dalla Regione Lombardia a ieri i contagiati da coronavirus sono 641, ma noi riteniamo che siano di più essendoci degli asintomatici. Da questi dati si legge che il virus ad oggi non ha sfondato a Milano e perché si prosegua così è necessario continuare con i comportamenti virtuosi, in primis stiamo in casa“. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video postato su Facebook.

A Milano sono gia’ arrivate e arriveranno scorte di mascherine dalla Cina che il Comune consegnera’ ai medici di base, agli ospedali, al personale dell’amministrazione e ai cittadini piu’ fragili. Lo ha comunicato il sindaco, Giuseppe Sala, nel suo video quotidiano postato sui social per informare i cittadini su come viene affrontata l’emergenza Coronavirus in citta’.

“Milano da sempre ha intrattenuto ottimi rapporti con le principali citta’ cinesi, nei giorni scorsi ho fatto un po’ di telefonate alla ricerca di mascherine e ieri e’ arrivato il primo cargo a Malpensa. – ha detto Sala -. Ora le distribuiremo ai medici di base, al nostro personale che deve continuare a lavorare per la citta’, per voi, e le metteremo a disposizione degli ospedali. Dai programmi di consegna dovremmo riceverne alcune centinaia di migliaia nei prossimi giorni e se cio’ avverra’ ne metteremo a disposizione anche dei cittadini, cominciando dalle fasce piu’ deboli e anziani“. Inoltre il Politecnico “ha prodotto un liquido igienizzante, lo distribuiremo nei centri dove c’e’ piu’ il rischio, per esempio in quelli dove il volontariato sociale e’ ancora attivo, e li ringrazio. – ha concluso il sindaco -. Andiamo avanti cosi’, con pazienza e dedizione. Buona domenica a tutti voi”.

Il carico arrivato ieri sera all’aeroporto di Malpensa con un volo cargo dalla Cina per il Comune di Milano comprende, si e’ saputo, circa 250 mila mascherine e qualche migliaia di guanti. Come e’ stato fatto sapere in una nota dall’agenzia delle Dogane e Monopoli, “i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Malpensa, presenti i militari del Comando Gruppo Guardia di Finanza di Malpensa, hanno sdoganato in tempi record il materiale sanitario di protezione. La merce, importata in franchigia dai dazi doganali e con esenzione IVA, e’ stata inviata con procedura d’urgenza alla Protezione Civile di Milano e sara’ distribuita gratuitamente, tramite il Comune di Milano, per circoscrivere la pandemia”.