Coronavirus, Sala: “Dobbiamo resistere almeno 2 mesi, ma il prossimo inverno potrebbe ripresentarsi”

“Per quanto ne so io, bisogna osservare ciò che è avvenuto in Cina. Per ora è l’unico punto di riferimento. Quindi, uno, per tirare su la testa servono almeno un paio di mesi. Due, c’è un tema di disponibilità dei posti letto negli ospedali e là ne hanno potuto costruire uno in un mese. Per questo sono solidale con le misure del governo. Se il limite è la capacità ricettiva ospedaliera, è bene fare di tutto per rallentare la diffusione dell’epidemia. Tre, ed è una mia opinione personale, non ha senso andare alla ricerca del paziente zero, perché probabilmente non ce n’è uno solo. Come dice la scienza tedesca, la possibilità che il coronavirus si ripresenti l’inverno prossimo è concreta“: lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un’intervista a Repubblica.