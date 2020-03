Coronavirus: salgono a 61 i casi in Toscana, 2 neonati positivi a Brescia

Aumentano di ora in ora i casi di coronavirus in Italia. In Toscana sono 23 i nuovi casi registrati tra ieri sera (4 marzo) e oggi (5 marzo), con 61 tamponi complessivi risultati positivi al test, rende noto la Regione. Nella Asl Toscana centro i nuovi casi positivi registrati sono 9. Il primo caso è una donna, di 48 anni, di Santa Maria a Monte (Pisa), in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute. Il secondo caso è una donna, di 71 anni, di Firenze, ricoverata a Ponte a Niccheri, in malattie infettive. Il terzo caso è una donna, di 71 anni, di Firenze, ricoverata nel reparto di Malattie infettive di Careggi. Il quarto caso è una donna, di 60 anni, di Firenze, in isolamento domiciliare, condizioni di salute stazionarie. Il quinto caso è un uomo, di 52 anni, ricoverato nel reparto di Malattie infettive di Ponte a Niccheri. Il sesto caso è una donna, di 70 anni, anche lei ricoverata nel reparto di Malattie infettive di Ponte a Niccheri. Il settimo caso è una donna, di 56 anni, di Empoli, in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute. L’ottavo caso, è una donna, di 77 anni, di Firenze, in isolamento domiciliare, condizioni di salute stazionarie. Il nono caso è una donna, di 39 anni, di Bagno a Ripoli, in isolamento domiciliare.

Dal monitoraggio giornaliero risulta che in Toscana ci sono – a oggi giovedì 5 marzo – 1.039 persone in isolamento domiciliare di cui 478 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Si tratta di 323 casi nella Asl centro (Firenze – Empoli – Prato – Pistoia), di 56 casi nella Asl nord ovest (Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno) e di 99 casi in quella sud est (Arezzo – Siena – Grosseto). Lo rende noto la Regione.

Coronavirus: 2 neonati positivi a Brescia, ma non sono in condizioni critiche

“A Brescia e’ arrivato un neonato di pochi giorni agli Spedali civili con un problema respiratorio. Gli e’ stato fatto un tampone ed e’ risultato positivo, respira autonomamente ed e’ stabile come e’ il caso del neonato di Bergamo. Entrambi non sono in una situazione critica“. E’ stato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, a confermare in conferenza stampa a Palazzo Lombardia il caso di contagio da Coronavirus del piccolo.

Cliente positivo, chiusa filiale dell’Intesa San Paolo a Firenze

Chiusa la filiale di Banca Intesa San Paolo della centralissima piazza della Signoria a Firenze, dopo che un cliente che aveva frequentato la struttura nei giorni scorsi e’ risultato positivo al Coronavirus. La chiusura temporanea, secondo quanto spiegato dalla banca, si e’ resa necessaria per sanificare i locali e per tutte le altre procedure necessarie a garantire la sicurezza di dipendenti e clienti, in accordo con le disposizioni delle autorita’ sanitarie. Inoltre secondo quanto emerso, e’ stato lo stesso cliente, che avrebbe scoperto di essere positivo dopo esser stato sottoposto a un tampone all’estero, ad avvisare la filiale, spiegando di essersi recato in agenzia tra il 27 e il 28 febbraio per effettuare delle operazioni.