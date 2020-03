Coronavirus, Salvini: “Gli italiani stanno reagendo in maniera incredibile, con grande senso si responsabilità”

“Gli italiani stanno reagendo in maniera incredibile, certo c’e’ qualcuno che abusa, c’e’ qualcuno che fa il furbo. Pero’ la grande maggioranza della popolazione sta dimostrando un senso di responsabilita’, uno spirito di sacrificio e di adattamento inimmaginabile solo fino a un mese fa”: lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento telefonico con Telelombardia. “Adesso l’emergenza e’ quella sanitaria perche’ si lotta per avere posti in terapia intensiva – ha sottolineato Salvini –. Prima si fa qualcosa di omogeneo in tutta Italia, e noi lo abbiamo proposto in tutta Europa, meglio e’: noi abbiamo chiesto gia’ due settimane fa una zona rossa europea sia dal punto di vista sanitario che economico“.