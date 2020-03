Coronavirus, scenario da medicina delle maxiemergenze: “Se l’epidemia continua costretti a selezionare la terapia intensiva, non tutti potranno averla”

L’epidemia coronavirus è ormai un’emergenza nazionale o per meglio dire mondiale e sono unanimi gli appelli degli esperti che ribadiscono ai cittadini quanto sia fondamentale rispettare le norme di prevenzione specie in questi giorni. Per fermare l’epidemia di Coronavirus è infatti determinante ridurre al minimo i contagi e questo si può ottenere soltanto rimanendo a casa.

Precauzioni fondamentali per tutelare se stessi ma anche gli altri, anche perché il sistema sanitario non è in grado di sopportare un aumento esponenziale dei casi e una conseguente richiesta di terapia intensiva. E la terapia intensiva potrebbe non esserci per tutti. O per meglio dire: potrebbe essere necessaria una selezione per età e in base alle maggiori speranze di vita.

Lo scenario è definito dalla Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) in un documento diffuso oggi dal titolo: “Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili”.

Di seguito le parti salienti del documento:

“Le previsioni sull’epidemia da Coronavirus (Covid-19) attualmente in corso in alcune regioni italiane stimano per le prossime settimane, in molti centri, un aumento dei casi di insufficienza respiratoria acuta (con necessità di ricovero in Terapia Intensiva) di tale entità da determinare un enorme squilibrio tra le necessità cliniche reali della popolazione e la disponibilità effettiva di risorse intensive. È uno scenario in cui potrebbero essere necessari criteri di accesso alle cure intensive (e di dimissione) non soltanto strettamente di appropriatezza clinica e di proporzionalità delle cure, ma ispirati anche a un criterio il più possibile condiviso di giustizia distributiva e di appropriata allocazione di risorse sanitarie limitate. Uno scenario di questo genere è sostanzialmente assimilabile all’ambito della “medicina delle catastrofi”, per la quale la riflessione etica ha elaborato nel tempo molte concrete indicazioni per i medici e gli infermieri impegnati in scelte difficili. Come estensione del principio di proporzionalità delle cure, l’allocazione in un contesto di grave carenza (shortage) delle risorse sanitarie deve puntare a garantire i trattamenti di carattere intensivo ai pazienti con maggiori possibilità di successo terapeutico: si tratta dunque di privilegiare la “maggior speranza di vita”. Il bisogno di cure intensive deve pertanto essere integrato con altri elementi di “idoneità clinica” alle cure intensive, comprendendo quindi: il tipo e la gravità della malattia, la presenza di comorbidità, la compromissione di altri organi e apparati e la loro reversibilità.

Questo comporta di non dover necessariamente seguire un criterio di accesso alle cure intensive di tipo “first come, first served”. […]