Coronavirus, scongiurata la serrata dei benzinai: “Soddisfatti per il confronto”

Scongiurata la serrata dei benzinai sulla rete stradale e autostradale. Sono soddisfatte le associazioni in seguito al confronto con il ministero dei Trasporti e dello Sviluppo economico che si è tenuto nel pomeriggio. Il ministro Stefano Patuanelli ha lasciato le associazioni con l’impegno di un tavolo tecnico a breve per definire misure a sostegno della categoria sia sanitarie che economiche per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Il presidente della Fegica Roberto Di Vincenzo ha spiegato che la categoria è “soddisfatta” per il confronto avuto ma “sospende il giudizio” rispetto alla concreta attuazione di quanto promesso. Patuanelli ha spiegato “mira a un tavolo tecnico” con concessionari e compagnie.

“Misureremo nei prossimi giorni alla luce dei fatti concreti e delle misure che devono consentire un aiuto concreto sia dal punto di vista sanitario, sia economico“. Valuteremo “alla luce delle cose dette e delle richieste e delle disponibilità che si vanno manifestando dai conessionari mente compagnie tacciono“.

Al tavolo dovrebbero partecipare Il Mise, il Ministero dell’Economia, quello dei Trasporti e quello del Lavoro”. La disponibilita dei concessionari ad esempio sulle royalities”, spiega Di Vincenzo, potrebbe andare nella direzione di una “soluzione per la liquidità” che sta mettendo a dura prova i benziai. “I ministri hanno preso inoltre abbondantemente atto che nessuno ha mai né inteso né voluto proclamare uno sciopero. Resta l’estrema difficoltà per continuare a lavorare per i gestori sia per i problemi sanitari sia economici”