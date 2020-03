Coronavirus e scuole chiuse in tutta Italia, virologo: “Una decisione politica esagerata. Cosa succederà dopo il 15 marzo?”

Quella delle scuole chiuse in tutta Italia “è stata una decisione politica e a mio parere esagerata, il comitato tecnico-scientifico non era completamente d’accordo“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica delle malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana terapia anti-infettiva.

“Ad oggi sappiamo che i bambini sono meno colpiti, ma non sappiamo se possano essere dei vettori e portare il Coronavirus in casa, dove ci sono nonni magari fragili. La scuola, come tutti sanno, è un ricettacolo di organismi patogeni e quindi, da un punto di vista epidemiologico, può avere un senso interrompere le lezioni, ma il nodo è per quanto tempo. Cosa succederà dopo il 15 marzo? Ad oggi non possiamo prevederlo“. “Se ci sono dei tecnici vanno ascoltati – conclude l’esperto – altrimenti è inutile. Suppongo che dietro la decisione ci sia anche la necessità di uniformare il percorso delle chiusure degli istituti, altrimenti avremmo una parte di studenti che ha perso settimane di lezione e un’altra che invece ha proseguito il percorso“.