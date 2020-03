Coronavirus, Ministro Azzolina: “Sicuramente le scuole rimarranno chiuse dopo il 3 aprile”

“Notizie sulla didattica a distanza a luglio non hanno alcun fondamento: significherebbe dire che il personale della scuola non sta lavorando e non è così. Se la didattica a distanza funziona come sta funzionando non c’è alcun motivo per andare a luglio o agosto: le strutture scolastiche non sono idonee tra l’altro. Se ci sarà necessità lo si farà in un secondo momento. Scenari troppo oltre sono irresponsabili, bisogna guardare gli scenari attuali e poi assumere decisioni“: lo ha dichiarato il Ministro Lucia Azzolina a La Vita in Diretta.

“Sicuramente ci sarà una proroga, si andrà oltre la data del 3 di aprile perché il nostro obiettivo in questo momento è che gli studenti possano tornare a scuola solo quando le autorità sanitarie diranno che è stracerto che possano tornare nelle aule“.