Coronavirus: seconda vittima nelle Marche, in Liguria morta turista di Castiglione d’Adda

Seconda vittima del coronavirus nelle Marche: si tratta di un 60enne, con patologia pregressa, ricoverato nell’ospedale Marche Nord di Pesaro, secondo quanto confermato dal presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, che ha espresso ai familiari della vittima la sua vicinanza. Il Gores, il gruppo operativo regionale che sta coordinando l’emergenza, ha comunicato che è terminato questa notte l’esame dei 54 tamponi effettuato ieri dal reparto di virologia dell’ospedale regionale di Torrette: in totale, nella giornata di ieri, sono stati rilevati 26 tamponi positivi, 22 dei quali nel Pesarese, che risulta l’area piu’ colpita 3 nell’Anconetano, 1 nel Maceratese.

Salgono quindi a 61 i casi positivi di coronavirus nelle Marche: 55 nella provincia di Pesaro-Urbino, 5 in quella di Ancona, 1 in quella di Macerata, dove e’ stato accertato che il paziente proviene dalle zone a rischio del nord Italia.

Si conta una vittima anche in Liguria: è deceduta al San Martino di Genova una pensionata di 86 anni proveniente da Castiglione D’Adda. La donna soggiornava all’hotel Bel Sit di via Boselli ad Alassio con una comitiva proveniente dalla zona rossa della Lombardia. La donna aveva accusato i primi malesseri durante la vacanza ed era stata accompagnata in ospedle con febbre la settimana scorsa.