Coronavirus in Italia: ieri un segnale “che dimostra che le misure stanno funzionando”

“Ieri c’è stato un segnale che va colto anche per avere evidenza che le nostre misure stanno funzionando, ma non va allentata la presa“: lo ha dichiarato Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità ai microfoni della trasmissione radiofonica “Circo Massimo” su Radio Capital.

In riferimento ai tamponi, “l’Italia ha seguito le indicazioni dell’Oms. Possiamo fare qualche rifinitura, soprattutto per chi lavora a contatto con i malati di Covid“.