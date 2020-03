Roma, 22 mar. (Adnkronos) – ‘Bloccare le attività economiche non essenziali è una di quelle scelte che nessun governo vorrebbe mai fare. è molto dura ma necessaria per alzare una barriera ancora più forte contro il #Covid_19. Per affrontare questa fase così drammatica serve unità. L’Italia unita ce la farà”. Lo scrive su twitter la Vice Ministra degli Esteri Marina Sereni.