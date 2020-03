Coronavirus, Pregliasco sul servizio del Tgr Leonardo del 2015: “E’ assolutamente naturale, così come è stato naturale l’H1N1”

“Il virus che stiamo subendo non ha assolutamente origine in laboratorio“: lo afferma il virologo Fabrizio Pregliasco, intervistato da Agorà, commentando il servizio del Tgr Leonardo del 2015. “Diversi articoli, anche recentemente pubblicati, che confrontano le sequenze genetiche dimostrano che ha un origine assolutamente naturale. C’entrano i pipistrelli e questo lo sapevamo, perché purtroppo questo virus alberga in diverse specie animali, e tutto ciò è assolutamente plausibile con un fatto naturale“.

“Quella trasmissione del Tg3 riportava degli studi riguardanti i coronavirus dei topi, e altri studi contestati per la loro pericolosità da diverse nazioni, quindi ai complottisti offriva un ottimo terreno di coltura. Tra l’altro, sappiamo che a Wuhan c’è un laboratorio di alta sicurezza, un ottimo laboratorio che studia diversi virus pericolosi. Nell’immaginario comune si fa uno più uno e si arriva alla conclusione che il coronavirus è nato in laboratorio. Invece è assolutamente naturale così come è stato naturale l’H1N1“.

Per quanto riguarda invece la situazione al Sud Italia, Pregliasco sostiene che “sarà fondamentale un’azione di blocco e di controllo in modo che non si ripeta la situazione lombarda“. “Credo che con le iniziative complessive che sono state ad oggi attuate, in anticipo in quelle zone, il risultato sarà buono e quindi l’incremento dei casi non sarà così devastante come nella prima ondata subita dal Nord. Sarà fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini che devono rimanere a casa“.