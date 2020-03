Coronavirus, si aggrava il bilancio: 4 morti in Corea del Sud, primo caso in Armenia

La Corea del sud ha riportato altri 4 decessi per il coronavirus, per un tale di 21 morti causati dalla malattia. Gli ultimi 4 casi sono stati segnalati nella città sudorientale di Daegu. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Nel paese sono stati diagnosticati 3736 casi di contagio.

L’epidemia si sta diffondendo anche in Armenia, che ha annunciato oggi il suo primo caso di contagio da coronavirus. Il paziente è un cittadino armeno recentemente rientrato da un viaggio in Iran e le sue condizioni sono stabili. Sono circa una trentina le persone che sono state in contatto con il contagiato e che per questo sono state messe in isolamento, ha spiegato il primo ministro di Ierevan Nikol Pashinyan su Facebook. Una settimana fa l’Armenia aveva annunciato la chiusura per 14 giorni delle frontiere con l’Iran proprio per fermare la diffusione del coronavirus.

Notizie positive dallo Yemen. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato che non ci sono casi di contagio da Coronavirus nello Yemen. L’ufficio dell’organizzazione nello Yemen ha dichiarato, in un tweet sul suo account, che il rischio di diffusione del nuovo Coronavirus nello Yemen rimane basso. L’organizzazione ha affermato che nessun caso era stato confermato fino ad ora, dopo le voci circolare circa un caso registrato nella capitale, Sana’a, che è controllata dalla milizia ribelle Houthi. L’Organizzazione mondiale della sanità ha aggiunto che sta lavorando nello Yemen, insieme alle autorità sanitarie e ai partner, per garantire la preparazione all’arrivo del virus. Una fonte dell’Organizzazione mondiale della sanita’ e un’altra del ministero della Sanità del governo Houthi, che non è riconosciuto a livello internazionale, hanno negato l’esistenza di infezioni da Coronavirus a Sana’a.