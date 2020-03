Coronavirus: in Sicilia salgono a i 18 casi positivi, 81 in Piemonte

Divulgato il quadro riepilogativo della situazione Coronavirus in Sicilia, aggiornato alle 9 di stamani e comunicato all’Unità di crisi nazionale, reso noto dalla Presidenza della Regione.

Dall’inizio dei controlli legati all’emergenza Coronavirus i laboratori regionali di riferimento della Sicilia (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 sono risultati negativi. Al momento sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Cinque pazienti sono ricoverati (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Sono 81 i casi risultati positivi al Coronavirus in Piemonte: 41 in provincia di Asti, 15 nell’Alessandrino, 11 in provincia di Torino, 5 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara e 3 nel Vercellese. Venticinque persone sono ricoverate in ospedale. Di questi, 19 sono ospitati in reparti di malattie infettive: 6 ad Asti, 4 a Novara, 5 all’Amedeo di Savoia di Torino, 2 ad Alessandria, 2 a Vercelli. Altri 13 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Finora sono 514 i tamponi eseguiti in Piemonte, 407 dei quali risultati negativi. Dall’Istituto Superiore di Sanita’ e’ stato al momento confermato un solo caso, sugli 81 complessivi. Per gli altri si attende ancora il responso dello stesso Istituto.