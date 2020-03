Coronavirus: in Sicilia “temiamo il peggio nel fine settimana”

“Finora la Sicilia ha tenuto bene. Abbiamo poco piu’ di 200 casi positivi, un quarto circa in rianimazione. Obiettivamente temiamo il peggio che, secondo gli esperti, potrebbe essere alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima“: lo ha affermato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in collegamento con la trasmissione di La7 Omnibus. “Abbiamo immaginato anche un Piano B, che ci consenta di aumentare di altri duecento i posti per la rianimazione e di un paio di migliaia in generale di sub rianimazione e per gli ospedalizzati non gravi. Stiamo immaginando un panorama assolutamente inedito. Sembra che tutti stiamo girando un film su un grande set cinematografico, come se ognuno stesse recitando una parte surreale. Non eravamo preparati alla epidemia piu’ insidiosa che l’umanita’ abbia conosciuto negli ultimi cento anni“.