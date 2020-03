Coronavirus: ‘significativi progressi ‘ nel vaccino in Israele

Sono stati compiuti “significativi progressi” nello sviluppo di un vaccino contro il virus Covid-19 e presto cominceranno i test sugli animali. Lo ha fatto sapere l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu riferendosi agli esperimenti in corso dall’Istituto di ricerca di difesa biologica di Ness Ziona, non distante da Tel Aviv, in Israele. L’annuncio ha fatto seguito ad un incontro del capo dell’Istituto professor Shmuel Shapira con Netanyahu nel quale il premier e’ stato aggiornato sui progressi in corso.