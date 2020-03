Coronavirus: sindaco Licata, ‘troppa gente per strada, pronta nuova ordinanza più restrittiva’

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) – “Malgrado i serrati controlli delle forze dell’ordine, tanta gente continua a circolare per strada a Licata, senza avere alcuna ragione per farlo”. E’ la denuncia del sindaco di Licata (Agrigento) Pino Galanti che ha preparato un’ordinanza “che restringe ulteriormente la circolazione delle persone in città”. “Ciò al fine di limitare il contagio”, dice. Il primo cittadino ha già trasmesso la bozza al Governatore Musumeci per chiedere di essere autorizzato ad adottarlo.

In estrema sintesi ecco il contenuto dell’ordinanza: “Spostamento in auto consentito solo a condizione che non ci siano passeggeri, salvo che le comprovate esigenze riguardino minori, persone senza patente, invalidi. In due in auto solo se sono diretti nello stesso luogo di lavoro. Il passeggero deve stare sul sedile posteriore. Gli spostamenti a piedi sono consentiti in solitaria ed entro 500 metri dal proprio domicilio. Spostamenti per la spesa soltanto in solitaria. I titolari di punti vendita di alimentare sono obbligati ad eseguire la sanificazione dell’ambiente più volte al giorno. I responsabili di uffici bancari, postali, finanziari, e gli esercizi commerciali che utilizzano il POS, ed hanno in dotazione postazioni Bancomat, sono obbligati ad eseguire la sanificazione dello strumento, con alcol, più volte al giorno”.