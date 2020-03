Coronavirus, la precisazione degli esperti: “Differisce dall’influenza per questi sintomi”

“Il principale sintomo, quello per cui il Covid-19 differisce dalla semplice influenza stagionale, è un‘importante insufficienza respiratoria. Se si verifica questo, c’è interessamento polmonare; si manifesta con una forte tosse stizzosa e continua che è poi causa della cosiddetta polmonite interstiziale. E’ importante telefonare al medico di famiglia che deciderà come procedere e attuerà il protocollo previsto. Non bisogna allarmarsi per tosse, raffreddore e mal di gola che sono tipici invece della stagione”: la dichiarazione è del presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Potenza, Rocco Paternò.

“L’appello che sento di rivolgere ai cittadini – spiega il dottor Paternò – è quello di mantenere un livello di attenzione alto, ma di non cadere in allarmismo ingiustificato. Il nuovo virus preoccupa perché, come suggerisce la parola stessa, non lo si conosceva in precedenza; è chiaro, quindi, che queste ore saranno fondamentali per studiarlo e agire di conseguenza”.