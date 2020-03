Coronavirus, tra i sintomi la mancanza di respiro: quando preoccuparsi?

Uno dei sintomi che differenzia il nuovo coronavirus dalla comune influenza è la mancanza di respiro. Questo è un sintomo tipico anche degli attacchi di panico, tuttavia la differenza è notevole. Come differenziare gli attacchi di panico con sintomi respiratori, quali mancanza di respiro, dai sintomi respiratori dell’infezione da Coronavirus?

Il prof. Giuseppe Quaranta, psichiatra che lavora a Pisa, ha risposto attraverso il suo profilo Facebook tranquillizzando tutti in quanto distinguerli “è, in generale, abbastanza semplice.”

“Gli attacchi di panico che si manifestano con sintomi respiratori quali mancanza di respiro, a differenza dei sintomi dell’infezione da Coronavirus, hanno tali caratteristiche:

1) hanno una durata limitata nel tempo: durano pochi minuti fino a un massimo di mezz’ora (in rari casi), con una sintomatologia spesso di spossatezza che segue la crisi acuta e che può durare anche un’ora. Esordiscono in maniera acuta e non in maniera insidiosa come nelle infezioni da virus. La difficoltà respiratoria inoltre non è persistente come nell’infezione da Coronavirus, e questo è molto importante.

2) Gli attacchi di panico non si associano in genere a febbre.

3) I sintomi degli attacchi di panico sono tendenzialmente multipli, e alla dispnea possono associarsi anche la tachicardia, le palpitazioni, il tremore, la sudorazione, le vertigini, i formicolii agli arti ecc. oltre ai comuni sintomi mentali di paura e terrore.

4) Gli attacchi di panico sono spesso presenti in soggetti con familiarità positiva per disturbo di panico o in soggetti che hanno già una storia di attacchi di panico.