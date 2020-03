Coronavirus in Italia, stop agli in ingressi in Austria: “situazione drammatica”, chiusi i confini al Brennero

“Con l’estensione della zona protetta su tutta l’Italia, possiamo dire che saranno chiusi i confini” al Brennero, “ad eccezione del traffico di rientro“: lo ha affermato il governatore tirolese Guenther Platter, come riporta l’agenzia Apa. Platter ha parlato di una “situazione drammatica in Italia“. “Ora serve calma e prudenza“, ha aggiunto.

I controlli riguardano anche passo Resia e Prato alla Drava.

“E’ vietato entrare in Austria se non per motivi urgenti o per rimpatri“, ha annunciato il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, a seguito dell’emergenza Coronavirus in Italia. Il cancelliere ha annunciato uno stop degli ingressi dall’Italia. “Gli austriaci, che si trovano in Italia, vengono riportati in Austria, ma devono restare per due settimane in autoisolamento“, ha detto Kurz, secondo il quotidiano Der Standard.

Al Brennero sono in corso controlli da parte degli operatori sanitari con il supporto delle forze dell’ordine.