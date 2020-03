Coronavirus, la situazione nel mondo tra vittime e contagi: in Cina ormai oltre 3mila morti, stato d’emergenza in California

In Cina ha superato quota 3.000 il bilancio delle vittime per il Coronavirus, secondo i nuovi dati diffusi dalla Commissione Sanitaria Nazionale. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 31 nuovi decessi e 139 nuovi contagi. Il totale dei positivi nel Paese è ora di 80.409 casi confermati.

In Corea del Sud sono stati confermati 438 nuovi casi, portando il totale nazionale a quota 5.766: lo ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention, secondo cui si sono registrati 3 ulteriori decessi che hanno fatto salire il bilancio a 35. Gran parte delle nuove infezioni sono relative a Daegu, la quarta città sudcoreana con i suoi 2,5 milioni di abitanti.

Negli USA, la California ha dichiarato lo stato d’emergenza dopo la prima vittima per Coronavirus: si tratta, riporta il Los Angeles Times, di un uomo con patologie preesistenti che aveva sviluppato i primi sintomi a bordo di una nave da crociera tra San Francisco e il Messico. Rientrato in USA il 21 febbraio, ha chiamato i numeri d’emergenza: è stato sottoposto a test domenica, è risultato positivo martedì, ed è deceduto mercoledì, il 4 marzo. E’ possibile che abbia contagiato altre persone (tra personale sanitario a terra e a bordo della nave, la Grand Princess). Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato d’emergenza.

Non solo soli gli studenti italiani non andranno a scuola nei prossimi giorni, come parte delle misure per contenere l’epidemia: secondo l’Unesco, la chiusura degli istituti scolastici colpisce attualmente oltre 290 milioni di ragazzi in tutto il mondo, dalle scuole dell’infanzia alla fine del liceo.

I paesi che hanno chiuso tutte le scuole, riferisce l’Unesco, oltre all’Italia sono Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Cina, Hong Kong, Macao, Corea del Nord, Iran, Iraq, Giappone, Kuwait e Libano.

Ci sono scuole chiuse in distretti di Francia, Germania, Corea del Sud, Regno Unito, Singapore, Thailandia, Stati Uniti e Vietnam.