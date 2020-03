Coronavirus: “situazione seria in Campania”. almeno 77 positivi e 48 tamponi fatti oggi. De Luca: “Non fate vita sociale”

“Credo sia doveroso fare un appello ai cittadini. Credo sia arrivato il momento di dire che siamo di fronte a un problema serio e ho la sensazione che non tutti abbiano capito questa verità elementare“. Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in un video-messaggio sul sito della Regione. “Questo problema – prosegue – richiede comportamenti responsabili da parte di tutti e un cambio radicale delle abitudini di vita. Dobbiamo evitare contatti sociali, rimanere di più a casa. Andare un componente di ogni famiglia alla volta al supermercato. Bisogna evitare assembramenti. Ho fatto un’ordinanza di chiusura delle discoteche, ma poi apprendo che i bar in centro accolgono decine, centinaia di ragazzi, senza rispettare la distanza di un metro. Queste situazioni non solo tollerabili“.

“Ci sono persone – prosegue – che hanno comportamenti assolutamente disinvolti: abbiamo trovato un concittadino ora ricoverato all’ospedale Cotugno che è andato a una festa con 200 persone al teatro Posillipo il giorno 21 febbraio, il 22 in un ristorante, il 26 in una pizzeria, il 29 ha iniziato a stare male e ora è intubato al Cotugno. C’è bisogno di ripetere ancora che bisogna limitare le partecipazioni a queste feste, che bisogna eliminare queste feste? Faccio un appello convinto ai nostri cittadini perché capiscano che la situazione è seria e abbiamo il dovere di contenere il contagio. Possiamo farcela se siamo tutti responsabili, altrimenti la situazione diventa davvero pesante. Dateci una mano ad affrontare tutto questo con ragionevolezza e serenità“.

“Abbiamo comunicato ai Prefetti della Campania che in molte realtà, nelle ore serali e notturne, vi sono esercizi pubblici, bar e pub, nei quali non si rispettano le misure di prevenzione e di sicurezza previste come la distanza tra le persone, con rischio di contagio. Abbiamo sollecitato le forze di polizia ad attivarsi per procedere alla chiusura di questi esercizi in caso di assembramento di persone“, prosegue De Luca.

L’Unita’ di Crisi della Protezione civile della Regione Campania, intanto, ha reso noto che sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 48 tamponi. Di questi 14 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. In totale i positivi in Campania sono 77, di cui uno guarito.