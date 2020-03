Coronavirus, “un soffio di speranza dentro una tempesta”: sconfigge la malattia a 102 anni, “non sappiamo spiegarcelo”

Si è ammalata ed è guarita dal Coronavirus una donna di ben 102 anni: la storia di Lina, nata nel 1917, è stata raccontata da il Secolo XIX.

Durante la sua vita ha visto due guerre mondiali e affrontato momenti difficili: la morte del figlio e la separazione, una delle prime in Italia. Ieri, vigilia del 103° compleanno, ha vinto un’altra sfida, quella contro il Coronavirus.

“La sua storia è stata un soffio di speranza dentro la tempesta che stiamo vivendo“, ha raccontato al quotidiano Raffaele De Palma, responsabile di Medicina e immunologia clinica dell’ospedale San Martino di Genova.

“L’abbiamo ricoverata per uno scompenso cardiaco. Ma ci siamo accorti che aveva problemi respiratori e il tampone per il Covid19 è risultato positivo. Avevamo poche speranze, il Coronavirus sugli anziani picchia più duro, ma non abbiamo fatto i conti con la tempra della signora Lina,” ha raccontato la dott.ssa Vera Sicbaldi. “E’ guarita senza bisogno delle terapie Covid19. Quasi non ce lo spieghiamo nemmeno noi“. Medici e infermieri l’hanno soprannominata “highlander”.