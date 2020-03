Coronavirus: sospese visite guidate a palazzo Chigi**

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “In considerazione della generale esigenza di prevenire e contenere la possibile ulteriore diffusione del virus COVID-19, si comunica che le visite guidate a Palazzo Chigi, previste il sabato mattina, come da calendario pubblicato (http://www.governo.it/it/visitare-i-palazzi-istituzionali/prenotazione-visite-guidate/2939) sono sospese da mercoledì 4 marzo sino a nuova indicazione”. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

“Le prenotazioni già ricevute avranno diritto di precedenza non appena le visite guidate verranno riaperte a tutti i cittadini. Della riapertura al pubblico delle visite verrà data comunicazione tramite e-mail ai già prenotati e, altresì, tramite avviso sul sito del Governo”.