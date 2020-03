Coronavirus, la Spagna verso il collasso: ospedali in crisi a Madrid, rischio del numero di vittime superiore all’Italia

Se l’Italia è il Paese più colpito in Europa e il secondo al mondo dopo la Cina, anche la Spagna è in ginocchio a causa del coronavirus. Il Paese è ormai vicino al collasso, con i posti letto in terapia intensiva a Madrid gia’ al completo e numeri di contagiati e morti per il coronavirus in continua crescita. La pandemia nel mondo ha già fatto quasi 300mila casi e oltre 12.000 vittime.

La velocita’ di propagazione del Covid-19 in Spagna ha, per certi versi, numeri piu’ preoccupati rispetto all’Italia. I contagiati, dopo 21 giorni da quanto tutto e’ cominciato li’, sono balzati a quasi 25.000, 5.000 nelle ultime 24 ore, e 1.326 morti, 324 in piu’. Al 21° giorno, in Italia, i malati erano poco piu’ di 21 mila, tanto che le autorita’ sanitarie spagnole ora non escludono un numero di vittime superiore al nostro, quando quest’emergenza si concludera’. Rispetto all’Italia, inoltre, la Spagna ha meno letti di terapia intensiva: 4.400 rispetto a 5.090. E oltre 1.600 sono gia’ stati occupati. Negli ospedali di Madrid (solo nella regione della capitale c’e’ il 60% dei contagi totali) non ci sono piu’ posti, anzi la richiesta e’ doppia rispetto alle possibilita’, cosi’ i pazienti in condizioni critiche vengono distribuiti ad altre unita’, come le sale operatorie non utilizzate.

Anche la Catalogna si trova in estrema difficoltà. “L’ospedale si sta riempiendo di malati di Covid e temo che sara’ cosi’ almeno per un’altra settimana prima di un possibile picco”, spiega un anestesista di Madrid, temendo che i malati di altre patologie restino fuori. Ricard Ferrer Roca, presidente dei medici intensivisti, ha affermato: “O tutto il Paese si attrezza per la terapia intensiva o non ne usciremo“. In questo scenario, le autorita’ cercano di isolare quanti piu’ casi possibile ed hanno acquistato 640.000 test rapidi, che consentono un risultato in 15 minuti.