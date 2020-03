Coronavirus, Spallanzani: 184 pazienti positivi, 17 con supporto respiratorio

Secondo il bollettino medico odierno dello Spallanzani, i pazienti COVID 19 positivi presenti nella struttura sono in totale 184 e di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata – hanno spiegato i medici – sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo Coronavirus sono 323, mentre i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa mattina 35.