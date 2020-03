Coronavirus, Spallanzani: 223 casi positivi, 24 con supporto respiratorio. Il poliziotto ricoverato respira autonomamente

“I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 223. Di questi, 24 pazienti necessitano di supporto respiratorio“: è quanto emerge dal bollettino odierno dell’Istituto Spallanzani di Roma.

“I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 76. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici“.

“L’Istituto Spallanzani ha il piacere di comunicare che il Poliziotto appartenente al Commissariato di Spinaceto e da noi ricoverato, nella giornata di ieri è stato estubato e respira autonomamente“. “Si precisa, infine, che presso questo Istituto non sono, allo stato, ricoverati Cittadini di etnia rom” precisano dal nosocomio.