Coronavirus: lo Spallanzani lancia raccolta fondi

L’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, in prima linea nella lotta al nuovo Coronavirus, ha lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere il suo impegno in questa emergenza nazionale.

“Ognuno può dare il suo contributo con una donazione, piccola o grande ma sempre fondamentale. Questa battaglia si vince insieme!“, è lo slogan.

I fondi saranno destinati all’acquisto di apparecchiature cliniche diagnostiche per il miglioramento delle cure al paziente e di strumentazione per agevolare il lavoro degli operatori, ma anche per l’affidamento di servizi e lavori di supporto per i trasporti, per gli smaltimenti, per la disinfezione ambientale, per le riqualificazione logistico-strutturali.

Qui www.inmi.it/donations/__trashed tutte le informazione per donare.